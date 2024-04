Xianyun è favolosa in questo cosplay orientale di Genshin Impact

Mentre MiHoYo si prepara all'uscita di Zenless Zone Zero, i giocatori di Genshin Impact si apprestano ad accogliere un nuovo, ricco update che andrà ad ampliare ancora una volta il fantastico mondo di gioco del Teyvat. Restiamo in attesa facendo tappa in oriente con questa fantastica interpretazione.

Le novità di Genshin Impact 4.5 ci hanno entusiasmato. Da Chiori ai banner a 5 stelle, la storia è stata approfondita con nuove missioni. Il pubblico è però pronto a un nuovo aggiornamento. Con Genshin Impact 4.6 arriverà Arlecchino, uno dei personaggi più attesi, ma l'update non uscirà entro breve.

A farci compagnia ingannando l'attesa ci pensa Xianyun, l'eroina Anemo originaria della regione del Liyue. Personaggio a 5 stelle armato di catalizzatore, Xianyun è l'ombrosa eroina delle nuvole, messaggera gruiforme. A Liyue tutti conoscono Xianyun, ma tutti hanno un'opinione diversa sul suo conto. Si tratta di una persona simpatica e gentile, ma che ai suoi occhi si vede tutta al contrario.

In questo cosplay di Xianyun da Genshin Impact vediamo l'adeptus conosciuta con il nome di Cloud Retainer in tutta la sua incantevole meraviglia. Xianyun indossa l'outfit A Guest's August Omen, un vestito color verde acqua, celeste e giallo adornato di pendenti e numerosi accessori. A condividere questa favolosa interpretazione è la cosplayer orientale nuenue.

