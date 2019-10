Xiaomi e ESL insieme a Lucca Comics & Games 2019 per il primo torneo Mobile Brawl

Xiaomi ed ESL siglano un accordo di partnership, in concomitanza dell’inizio del torneo di Brawl Stars, videogioco d’azione freemium multigiocatore pubblicato da Supercell, per mettere l’esperienza del 5G a disposizione dei giocatori esport.

Il torneo di Brawl Stars promosso da Xiaomi e ESL si svolgerà online sulla piattaforma ESL Play e permetterà a 4 squadre di vincere un viaggio e un biglietto di ingresso per Lucca Comics & Games 2019. Venerdì 1 novembre, inoltre, si svolgerà un torneo dal vivo fra le squadre più rappresentative del panorama competitivo italiano, invitate da ESL. Il torneo farà parte degli Italian Esports Open 2019, cuore pulsante del programma esports di Lucca Comics & Games, e verrà giocato all’interno della Esports Cathedral, una ex chiesa medioevale trasformata per l’occasione nel palcoscenico dove Grax e Nemos, due top influencer riconosciuti da tutti i professionisti e dagli appassionati di gaming mobile, commentaranno il torneo e incontreranno i propri fan.

“Da sempre, chi è appassionato di giochi su piattaforme mobile e esport chiede a gran voce smartphone con le migliori performance; dal processore, alla batteria, al display e ora anche la migliore connettività. Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione di questi giocatori il nostro Mi MIX 3 5G,” afferma Davide Lunardelli, Spokesperson and Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Abbiamo fatto del 5G una priorità nel nostro viaggio di espansione globale con l’obiettivo di rendere l’esperienza e i benefici della connettività 5G alla portata di tutti.”

“Crediamo nella crescita degli esport per dispositivi mobile e siamo contenti di rinnovare la collaborazione con un partner come Xiaomi; insieme vogliamo avvicinare giocatori occasionali e appassionati di esport ai migliori giochi per smartphone e farli competere in tornei alla portata di tutti,” dichiara Maurizio Cassano, Esports Director di ESL Italia.

La partecipazione di Xiaomi nella cornice di Lucca Comics & Games 2019, accanto a un partner di eccezione come ESL, si inserisce in un percorso strategico volto a rivoluzionare la vita quotidiana delle persone attraverso il gaming. Grazie a questa collaborazione, tutti i gamer potranno cimentarsi in una nuova esperienza di gioco in 5G.