Xiaomi Redmi Note 9 in offerta su Banggood, ecco la nuova promozione

Bangood propone una promozione molto interessante su Xiaomi Redmi Note 9, nella versione global dello smartphone. Il dispositivo della società cinese può essere acquistato ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello di lancio, con un risparmio del 52%.

Xiaomi Redmi Note 9 è disponibile a 121.12 euro, il 52% in meno rispetto ai 252,33€ di listino, ma i nuovi clienti potranno godere di uno sconto aggiuntivo di 1.68 euro. Lo smartphone (versione europea) dispone di uno schermo da 6.53 pollici, 4GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione ed è basato sul processore Helio G58 Octa-Core. Non garantito il supporto 5G, ma solo 4G, mentre il comparto fotografico è composto da una lente da 48 megapixel posteriore.

La spedizione costa 5.05€, Xiaomi Redmi Note 9 viene spedito dai magazzini di Banggood a Hong Kong, la consegna in Italia richiede circa 15/20 giorni. Banggood ha appena lanciato anche i Saldi con Deposito Risparmiato che vi permetteranno di acquistare migliaia di articoli a prezzo ridotto, inoltre fino al 10 luglio le spese di spedizione sono gratis per i prodotti spediti dai magazzini europei, le spese di consegna le offre Banggood sugli di almeno 16 euro per dare modo a tutti i clienti italiani di provare con mano la velocità e la qualità del servizio.