XIII Remake in azione su PS5: il gameplay trailer presenta la nuova direzione artistica

A qualche mese di distanza dall'annuncio ufficiale della data di uscita della versione Nintendo Switch di XIII Remake, il titolo torna a mostrarsi in azione, questa volta su console di casa Sony.

Il team di sviluppo ha infatti provveduto a pubblicare un nuovo gameplay trailer di XIII Remake, le cui sessioni giocate sono state registrate sui lidi di PS5. Sull'attuale console ammiraglia di PlayStation, Tower Five ha illustrato i principali cambiamenti in arrivo per il titolo, il cui primo debutto non aveva pienamente convinto la platea videoludica.

In particolare, il nuovo gameplay trailer conferma che il rifacimento di XIII supporterà diverse feature migliorate su PlayStation 5. Tra queste ultime, possiamo in particolare segnalare l'implementazione di un frame rate a 60 fps. Al pacchetto, si aggiungono poi diverse migliorie di carattere tecnico, oltre ad un perfezionamento delle dinamiche di funzionamento dell'Intelligenza Artificiale. A completare il quadro, ci pensa poi anche una revisione del comparto artistico di XIII Remake, che tornerà a debuttare con una direzione artistica rinnovata.



Come già comunicato dal team di sviluppo, la data di uscita di XIII Remake su Nintendo Switch resta fissata al prossimo 13 settembre 2022. Nella medesima giornata, il titolo si proporrà in versione migliorata sulle console di nuova generazione.