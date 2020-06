XIII Remake: il gameplay trailer ne svela la data d'uscita

Come promesso qualche settimana fa, sono finalmente arrivate nuove informazioni sul remake di XIII, ovvero il rifacimento del vecchio sparatutto in prima persona pubblicato da Ubisoft e sviluppato dai creatori di Syberia.

Nel corso del pomeriggio, infatti, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gameplay e, al termine del filmato, è possibile scoprire quella che è la data d'uscita ufficiale: il gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac. Effettuando il preorder del gioco si accederà inoltre ad una serie di skin dorate per pistole e coltelli. Il gioco verrà venduto anche in una edizione limitata che, oltre alla versione fisica dello sparatutto, includerà tre cartoline, una steelbook e la skin dorata per le altre tipologie di bocche da fuoco.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al gameplay trailer di XIII Remake, nel quale si possono vedere circa due minuti di sequenze a base di azione alternate a fasi stealth, dal momento che alcune fasi di gioco vanno affrontate furtivamente.

