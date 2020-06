XIII Remake: un leak svela la data di uscita e una Limited Edition

Il remake dell'omonimo gioco Ubisoft pubblicato originariamente nel 2003 tornerà a fine anno e più precisamente il 10 novembre, questa la data comparsa su Amazon Spagna e relativa alle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il rivenditore ha inserito in listino una Limited Edition di XIII Remake accompagnata dalla sinossi ufficiale: "XIII è uno sparatutto in prima persona in cui vesti i panni di Tredicesimo, un soldato colpito da amnesia e accusato di aver assassinato il presidente degli Stati Uniti. Ti risveglierai sulla spiaggia di Brighton Beach, ferito e senza ricordare nulla di quello che ti è accaduto. Gli unici indizi a tua disposizione sono una chiave e un misterioso tatuaggio vicino alla clavicola che raffigura il numero romano XIII. Per ottenere tutte le risposte che cerchi dovrai attraversare i 34 livelli di una campagna da affrontare tutta in solitaria. Per fortuna lungo il tuo cammino troverai un intero arsenale di armi che ti torneranno certamente utili: se le domande non mancheranno di certo, almeno lo stesso varrà per le munizioni!"

XIII Limited Edition include una copia del gioco, custodia Steelbook in metallo, tre cartoline illustrate un pacchetto DLC denominato Golden Weapons con una serie di skin da utilizzare in-game. Non ci resta che attendere il debut gameplay di XIII che arriverà questa notte nel corso della Summer Game Fest.