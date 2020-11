XIII Remake: Microids si scusa per il pessimo stato del gioco

Il remake di XIII è uscito la scorsa settimana ma è stato accolto in maniera estremamente negativa da pubblico e critica. Il publisher Microids e lo sviluppatore Playmagic si scusano per questo e affermano di essere al lavoro per risolvere in parte la situazione.

Purtroppo il gioco presenta numerosi problemi tecnici e allo stato attuale XIII non è in grado di soddisfare gli standard qualitativi dell'azienda, la pandemia globale ha purtroppo influito sullo sviluppo e sulla produzione a vari livelli, tra cui il controllo qualità, non eseguito a dovere.

PlayMagic sta lavorando duramente per risolvere i principali problemi e presto pubblicherà la prima di una serie di patch che arriveranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e che avranno l'obiettivo di migliorare la qualità generale del progetto. Il primo update risolverà problemi con i controlli, il framerate, le collisioni, il rendering e il sonoro.

Gli sviluppatori chiedono ai giocatori di inviare i propri feedback all'indirizzo support_XIII@microids.com, tutte le segnalazioni verranno valutate attentamente dal team. La compagnia inoltre sta lavorando per pubblicare un roadmap dei prossimi aggiornamenti gratuiti tra cui nuove armi, livelli, skin e modalità multiplayer extra. Ricordiamo che la versione Switch di XIII è stata rinviata al 2021 e non è uscita in contemporanea con le altre edizioni.