XIII Remake: nuovo video sulle armi dell'FPS nostalgico in cel-shading

Il team di sviluppo di Microids mostra in video la ricca varietà di armi di XIII Remake, la riedizione current-gen dell'iconico sparatutto del 2003 che il publisher PlayMagic lancerà su PC e console tra poche settimane.

Originariamente previsto in uscita nel novembre dello scorso anno, dopo un lungo rinvio XIII è adesso previsto al lancio per il 10 novembre su PC, Mac OS, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. I 12 mesi di sviluppo supplementare hanno permesso ai ragazzi di Microids di arricchirne ulteriormente l'offerta ludica, contenutistica e grafica, come possiamo intuire ammirando questo nuovo video gameplay interamente incentrato sull'arsenale dell'eroe Tredici.

Il nostro intrepido alter-ego potrà impugnare bazooka, doppie pistole, balestre, fucili d'assalto e di precisione, arpioni e tantissimi altri oggetti reperiti nel corso delle sue scorribande dopo il traumatico risveglio sulla spiaggia di Brighton. L'intera avventura potrà essere vissuta all'interno di ambientazioni completamente ricostruite in cel-shading, con riferimenti costanti al fumetto originario di Jean Van Hamme e William Vance che si concretizzeranno in vignette dinamiche piene di onomatopee.

Per saperne di più su questo eclettico sparatutto in arrivo a metà novembre su PC e console, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su XIII Remake a firma di Claudio Cugliandro.