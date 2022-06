XIII Remake, resuscita la versione Nintendo Switch: finalmente c'è una data

Vi ricordate di XIII Remake? L'apprezzato FPS con grafica in cell-shading uscito originariamente nel 2003 ha ricevuto un rifacimento nel 2020, uscito su PlayStation 4, Xbox One e PC. La tenuta tecnica della produzione, però, non ha incontrato i favori di critica e pubblico, rimasti poco soddisfatti dal lavoro svolto da Microids e PlayMagic.

La situazione si rivelò talmente compromessa che Microids dovette scusarsi per lo stato di XIII Remake, promettendo di migliorare la situazione nelle settimane successive al lancio a suon di patch. E nel frattempo la confermata versione per Nintendo Switch scomparve nel nulla, senza lasciare traccia. XIII Remake per Nintendo Switch venne rinviato a data da destinarsi poco dopo il lancio delle altre edizioni nel novembre del 2020, ma da allora non ci sono più stati aggiornamenti concreti sull'effettivo debutto o meno sulla console ibrida Nintendo.

A quasi due anni dal lancio originale, come un fulmine a ciel sereno, Microids è tornata a parlare di XIII Remake su Switch, e lo ha fatto con il botto non solo mostrando un trailer apposito, ma annunciandone finalmente la data d'uscita. Il gioco sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 13 settembre 2022, un anno e dieci mesi dopo il debutto su PS4, Xbox One e PC.

Il publisher assicura inoltre che XIII Remake su Switch verrà distribuito in uno stato decisamente migliorato rispetto a due anni prima, ed offrirà anche il supporto al multiplayer online. Pronti a dargli un'altra chance in questa nuova veste?