XIII: il Remake dello sparatutto in cel-shading di Microids slitta al 2020

Gli sviluppatori di Microids e PlayMagic ci informano dello slittamento al 2020 dell'uscita di XIII Remake, la riedizione per PC e console dell'iconico sparatutto in cel-shading dato alla luce nel 2003.

La commercializzazione della versione current-gen di XIII sarebbe dovuta avvenire nel novembre di quest'anno. Gli autori francesi non hanno spiegato i motivi di questo posticipo, anche se non bisogna possedere la sagacia dell'eroe Tredici per intuire che il tempo supplementare concesso dallo slittamento si è reso necessario per consentire a Microids e PlayMagic di smussare gli angoli vivi della grafica e operare gli ultimi accorgimenti alle meccaniche di gameplay.

Grazie a questo posticipo verrà così arricchita l'offerta ludica, artistica e contenutistica di un'opera che, come per la sua versione originaria su PS2, si ispira all'omonimo fumetto di Jean Van Hamme e William Vance per farci vivere una storia dai toni noir con protagonista un uomo accusato di aver assassinato il presidente degli Stati Uniti. Risvegliatosi sulla spiaggia di Brighton senza avere il ricordo di ciò che gli accaduto nei giorni precedenti, Tredici dovrà ripercorrere gli eventi e scoprire cosa gli è successo avendo a disposizione solo una piccola chiave e il suo misterioso tatuaggio in numeri romani XIII.

L'uscita di XIII Remake è perciò prevista per un generico 2020 su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: nell'attesa di rituffarci in questo splendido sparatutto in cel-shading per gustarci le innovazioni apportate dalla riedizione current-gen, vi riproponiamo il teaser trailer di annuncio.