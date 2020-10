XIII Remake: la versione Nintendo Switch è stata rinviata

A pochi giorni dal debutto, la versione Nintendo Switch del remake di XIII è stato rinviato al prossimo anno e non arriverà quindi in contemporanea con tutte le altre edizioni.

Purtroppo il team di sviluppo non ha fornito motivazioni precise sul perché il rifacimento dello shooter in prima persona arriverà in ritardo sulla console ibrida e tutto ciò che sappiamo è che non arriverà sul mercato prima del prossimo anno. Sembra quindi che ci vorrà ancora un po' prima di conoscere la data d'uscita definitiva, dal momento che non è stato annunciato nemmeno il nuovo periodo d'uscita del gioco su Switch. Fortunatamente non sembrano esserci cambi di programma per quello che riguarda le edizioni PlayStation 4, Xbox One e PC, che continuano ad essere previste per il prossimo 10 novembre 2020, lo stesso giorno in cui Microsoft lancerà la sua Xbox Series X|S (console sulle quali il gioco funzionerà perfettamente grazie alla retrocompatibilità).

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il nuovo trailer dedicato alle armi di XIII Remake. Non dimenticate inoltre di leggere tutti i dettagli sulla limited edition del remake di XIII, la quale includerà una serie di contenuti scaricabili (skin e mimetiche per le armi) oltre alla classica steelbook.