XIII: lo sparatutto in cel-shading torna con un remake a novembre

Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Microids ha annunciato che XIII, sparatutto in cel-shading del 2003, tornerà in remake curato dai ragazzi di Playmagic. L'uscita è fissata per il 13 novembre su PlayStation 4: nel momento in cui vi scriviamo, non sappiamo se verrà pubblicato anche su altre piattaforme.

Aggiornamento 18:55: a giudicare dal teaser trailer apparso sul canale ufficiale di Nintendo Portugal, il titolo arriverà anche su Switch. Segue notizia originale.

XIII è uno sparatutto in prima persona con protagonista “Tredici”, un abile soldato che ha perso la memoria ed è accusato di aver ucciso il presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo essersi risvegliato ferito a Brighton Beach, s'accorge d'avere a disposizione solamente due indizi: una piccola chiave e il misterioso tatuaggio “XIII ” accanto alla clavicola. Nei suoi panni, i giocatori sono chiamati a scoprire la verità affrontando una campagna composta da ben 34 livelli.

"L’idea di questo remake è nata in modo spontaneo poiché ritenevamo che nel panorama videoludico moderno mancasse questo particolare tipo di esperienza FPS incentrata sulla narrazione", ha dichiarato François Coulon di Microids. "Il nostro obiettivo è far conoscere la coinvolgente storia di XIII a una nuova generazione di giocatori usando grafica e animazioni di nuova generazione".

Il videogioco, ricordiamo, è ispirato al celebre fumetto di Jean Van Hamme e William Vance. In cima a questa notizia potete ammirare il primo teaser trailer condiviso dal publisher.