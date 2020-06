xister Reply entra ufficialmente nell'Osservatorio Italiano Esports

xister Reply entra a far parte del network dell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore.

La digital creative agency romana aderisce al progetto dell'OIES per espandere la propria conoscenza nel mercato dei videogiochi competitivi, e poter così offrire nuove soluzioni di marketing ai propri clienti.

Il giro d’affari globale dei videogiochi è in costante crescita. È un mondo di chi segue i gamer professionistici con lo stesso entusiasmo con cui altre generazioni hanno seguito i campioni degli sport “analogici”.

Un pubblico che tifa, discute e impara dai propri idoli, una platea di milioni di persone solo in Italia, in larga parte posizionate all’interno di fasce d’età altrimenti difficilmente raggiungibili dai brand.

In questo panorama xister Reply coglie le opportunità che riguardano tutti gli elementi della "filiera eSports" per iniziare a muoversi in questo settore ed entrare in contatto con un target ampio e in grande crescita, sperimentando nuove formule verso i consumatori, tracciando strategie adeguate al contesto: dalle collaborazioni con i produttori dei videogiochi e con le piattaforme dedicate come Twitch, fino, appunto, al dialogo diretto con i gamers.

"L'ingresso di xister Reply nell'OIES aggiunge un importante tassello al parterre di agenzie e centri media che ci hanno scelto - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'Osservatorio – Il mercato degli Esports è in forte ascesa e la scelta di Xister Reply di posizionarsi in questo settore è molto innovatrice. Attraverso gli strumenti informativi e formativi che OIES mette a disposizione, xister Reply potrà offrire un nuovo servizio di consulenza al suo portfolio clienti di primissimo livello".