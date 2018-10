XO18: Sorprese in vista per il prossimo evento Microsoft?

Come vi abbiamo annunciato poco tempo fa, Microsoft terrà a breve una nuova manifestazione, denominata "XO18". Durante il suo svolgimento, nella giornata del 10 novembre, si terrà un evento espressamente dedicato alle prossime novità videoludiche. Ad ospitare lo XO18 sarà Città del Messico.

Ed è proprio dall'Account Twitter di Xbox Messico che ci arrivano interessanti informazioni sull'evento. Tramite il tweet che vi lasciamo in calce, la divisione messicana di casa Microsoft preannuncia infatti che l'evento sarà ricco di nuove "notizie, rivelazioni e sorprese".

E' difficile fare ipotesi precise su quello che Microsoft sta preparando per il prossimo mese, tuttavia questo breve tweet è sufficiente a far volare la fantasia. In effetti, lo stesso sito ufficiale di XO18 descrive l'evento fissato per il 10 novembre come uno tra i più ricchi e lunghi episodi di Inside Xbox mai trasmessi, durante il quale saranno presentate "novità, first-looks e sorprese".

Purtroppo è già stato reso noto che difficilmente potremo ricevere nuove informazioni su Halo Infinite, tuttavia l'evento si preannuncia comunque come decisamente interessante. Ad esempio, recenti rumor sembrano suggerire un ritorno di Splinter Cell.

E voi, che cosa vi aspettate? Qualche desiderio particolare?