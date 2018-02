Xperia XZ2, Samsung Galaxy S9, Nokia 8 ma anche iPhone X Plus. Le top news tech di ieri

Siamo ormai nel bel mezzo del Mobile World Congress di Barcellona e dalla città catalana continuano ad arrivarci novità ed annunci da parte dei vari produttori, che stanno svelando le offerte da proporre agli utenti nell'anno in corso.

La giornata di ieri è stata l'ultima a livello di conferenze, in quanto ora la palla passa ai vari redattori che stanno inviando video anteprime ed altro sui prodotti provati.

Di mattina però le danze sono state aperte dall'attesa conferenza Sony, nel corso del quale il gigante giapponese ha svelato i nuovi XZ2 ed XZ2 Compact, due smartphone molto simili tra di loro ma che si differenziano su alcuni tratti. Pesa, almeno a giudicare dai commenti inviati dai nostri utenti, la mancanza del jack da 3.5mm per le cuffie. Anche Sony infatti ha deciso di cavalcare l'onda preferendo puntare sul wireless, mettendosi di fatto in pari col mercato.

Sony però non si è limitata solo a svelare i nuovi smartphone, ma sempre al Mobile World Congress ha presentato un nuovo sistema fotografico per cellulari, che potrebbe cambiare radicalmente il mercato complessivo dal momento che i sensori Sony sono noti per essere utilizzati dai principali produttori al mondo.

Tra i protagonisti assoluti del MWC c'è ovviamente il Galaxy S9 di Samsung, che abbiamo avuto modo di provare da vicino e di cui vi abbiamo parlato nella nostra video anteprima pubblicata su YouTube.

Fronte Samsung le novità non sono finite qui, perchè il produttore ha anche svelato nuove informazioni sul sensore fotografico incluso all'interno e che si prospetta essere uno dei migliori dell'anno.

Per tutti coloro che hanno intenzione di sfruttare la promozione cash back di Samsung che valuta l'usato fino a 450 Euro.

Sempre da Barcellona, sono arrivate anche le nostre video anteprima di Huawei MateBook X, della riedizione moderna del cellulare di Matrix, il Nokia 8110 Reloaded 4G, del Nokia 8 Sirocco e, sempre dal fronte HMD Global, del Nokia 1.

E' stata anche una giornata importante a livello di rumor, perchè è trapelata quella che sembra essere la prima fotografia dell'iPhone X Plus da 6,5 pollici, uno degli smartphone che Apple dovrebbe lanciare nel corso dell'anno da poco iniziato. Ovviamente non possiamo garantirvi l'autenticità dello scatto, ma i più attenti sostengono che sia una componente reale.

E chiudiamo questa nostra carrellata di notizie con un'importante novità per tutti i golosi: Pernigotti regala 10 Euro di buono sconto Amazon nelle uova di Pasqua!