xQc è disposto a tornare alla Overwatch World Cup 2023, ma a una condizione

La Overwatch World Cup torna dopo tre anni per una edizione 2023 altamente competitiva dopo il lancio di Overwatch 2. Il sequel dell’hero shooter ha convinto gli organizzatori a dare nuova linfa vitale alla scena esport, alla quale potrebbe partecipare a sorpresa anche xQc, ma soltanto a una condizione.

Il celebre content creator e giocatore professionista di Overwatch ha ripreso a giocare all’FPS di casa Activision Blizzard appena uscito, lanciandosi in una nuova avventura ad alti livelli anche per la gioia dei suoi follower. Il ritorno alle origini sembra sempre più vicino, dato il suo interesse, ma non è sicuro: lo streamer canadese noto altrimenti come Félix Lengyel ha infatti posto dei paletti ben definiti.

In merito alla sua possibile apparizione alla Overwatch World Cup 2023 ha dichiarato: “Penserò se voglio farlo o meno, e se deciderò di sì, dedicherò a questo progetto anima e corpo. Se diventerò abbastanza bravo, farò dei provini, e se sono abbastanza bravo verrò scelto, altrimenti non farò nulla. Non prenderò il posto di qualcuno che è più bravo di me. Non l’ho mai fatto prima, non mi è mai capitato di prendere il posto di qualcuno che è obiettivamente un giocatore migliore di me. E non inizierò certo quest’anno. Se non valuterò di essere abbastanza bravo in tempo per le selezioni, lascerò perdere”.

Il piano di xQc è chiaro: non manca la volontà di partecipare al torneo internazionale, ma è meglio che le organizzazioni optino per un giocatore “obiettivamente migliore di lui” se individuato dagli scout durante i provini, evitando di affidarsi al content creator per la sua combinazione di fama e abilità.

Nel frattempo, ecco come sbloccare la skin natalizia di D.Va.