xQc ha firmato un contratto da $100 milioni con Kick: proprio quanto LeBron James!

Kick, giovanissima piattaforma di video in streaming, sta cercando di riservarsi una cospicua fetta del settore strappando le stelle dalla concorrenza a suon di dollaroni. L'ultimo colpo di mercato coinvolge xQc, al secolo Félix Lengyel, noto streamer canadese che non ha giustamente resistito al richiamo dell'abbondante pecunia.

Attraverso le pagine del New York Times, l'agente di xQc, Ryan Morrison, ha confermato che lo streamer ha firmato un contratto biennale con Kick dal valore di ben 70 milioni di dollari, che possono crescere fino a 100 milioni di dollari mediante alcuni incentivi, la cui natura non è tuttavia nota. Il contratto non prevede esclusività, ciò significa che nel corso dei prossimi due anni xQc sarà libero di creare contenuti anche su altre piattaforme quali YouTube, TikTok e persino Twitch, con la quale si è scontrata più volte nel corso della sua carriera.

Il New York Times non ha potuto fare a meno di notare che i soldi pattuiti mettono xQc più o meno al pari di una stella indiscussa dello sport mondiale come LeBron James, che l'anno scorso ha firmato un'estensione di contratto di due anni con i Los Angeles Lakers dal valore di 97,1 milioni di dollari. "Più della maggior parte degli atleti professionisti e delle mega star", ha commentato orgogliosamente Morrison. "Questo è uno degli affari più grandi dell'entertainment, punto". Nel commentare l'affare, xQc ha invece affermato: "Sono incredibilmente eccitato per quest'opportunità e di massimizzarla con idee fresche e creative nei prossimi anni".



Nel caso ve lo foste perso, Kick è una piattaforma di streaming finanziata da alcuni casino online e compagnie australiane specializzate in gioco d'azzardo (pratica della quale lo stesso xQc si è dichiarato dipendente), come Easygo Gaming e Stake.com. Trattiene solamente il 5% degli introiti degli streamer, a fronte dell'ingente tassa del 50% richiesta da Twitch. Fin dalla fondazione, il CEO Ed Craven si è sempre detto pronto ad operare in perdita e con l'attuale strategia sta facendo leva sul malcontento dei content creator di Twitch. Lo stesso Craven ha confermato che in futuro xQc potrebbe continuare a trasmettere su Twitch, anche se non spesso come ha sempre fatto.