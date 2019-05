xQc non le manda a dire: l'esport di Fortnite è un completo fallimento

Conosciamo l'esuberanza dell'ex giocatore professionista canadese, esplosa ai tempi della sua avventura (molto breve) nella Overwatch League. Dopo esser stato cacciato in malo modo dai Dallas Fuel, si è dato sostanzialmente allo streaming e, tra i vari giochi nella sua library ha deciso di occuparsi di Fortnite.

Il ragazzo ha iniziato a giocare con Tfue ma le sue impressioni sono diametralmente opposte rispetto al campione in forza ai FaZe Clan.

xQc ha semplicemente affermato che l'avventura di Epic Games nella scena esport è un completo un fallimento. Non ha usato parole tenere per l'esport in generale, ma durante il proprio stream si è concentrato su Fortnite: “È inguardabile, non ha sostanza, non si sa come renderlo...eccitante”.

“Il broadcast è noioso... e la loro visione del prodotto è spazzatura". XQc ha ammesso che Fortnite ha avuto i suoi bei momenti ma ora il titolo di Epic è “insopportabile” da guardare e da giocare.

Ha detto: "La loro integrazione del gaming competitivo in ​​un ambiente informale è disgustosa...è insopportabile come esport, un completo fallimento".

Lo streamer canadese condivide l'opinione di molti giocatori professionisti di Fortnite, che sono chiaramente scontenti della direzione presa dagli sviluppatori. In molti hanno addirittura minacciato di smettere dopo la conclusione della Coppa del Mondo.

Tuttavia, con l'immenso montepremi buttato sul piatto da Epic Games sarà ben difficile vedere i migliori giocatori smettere. Il problema, eventualmente, si porrà dopo la fine del maxi evento di New York, il prossimo luglio.