xQc perde 2 milioni giocando d'azzardo: il padre preoccupato lo chiama in diretta

Nel corso di un podcast trasmesso lo scorso 2 maggio assieme a Pokimane, lo streamer canadese Félix Lengyel, meglio noto come xQc, ha ammesso di aver perso 2 milioni di dollari giocando d'azzardo nell'ultimo mese, un milione dei quali nel corso di un torneo di Poker su YouTube.

I problemi dello streamer con il gioco d'azzardo sono ben noti da molto tempo, ma durante la chiacchierata con la sua collega xQc ha ammesso di avere una vera e propria dipendenza. "Sì, sono dipendente. Ho perso 2 milioni di dollari... o meglio, 1,85 milioni di dollari questo mese. Ho una delle personalità più tendenti alla dipendenza che possono essere trovate in giro. Sono dipendente da tutto ciò che faccio, e continuo a farlo. È un bene? No, è terribile. È una malattia. Sono malato. Ma sapete una cosa? Posso permettermelo. Sono fortunato".

xQc ha cominciato la sua carriera nel circuito professionale di Overwatch, per poi diventare un content creator a tutto tondo. Non conosciamo l'ammontare del suo patrimonio, tuttavia secondo un documento emerso in rete dopo il gigantesco leak di Twitch dello scorso anno, sulla sola piattaforma viola avrebbe guadagnato circa 8 milioni di dollari tra il 2019 e il 2021.

L'ammissione di dipendenza e l'incredibile cifra persa hanno subito fatto il giro della rete, guadagnandosi anche un articolo su Dexerto. Articolo che a quanto pare è giunto anche all'attenzione del padre di xQc, che ha chiamato il figlio mentre era in diretta su Twitch. Gli spettatori hanno quindi potuto assistere alla telefonata, che è andata in questo modo:

xQc: Come va?

Padre: In che senso come va? Dexerto?

xQc: Fermati. Sì, ho perso un po' di soldi ieri. Qual è il problema? A volte perdo soldi. Può succedere.

Padre: Se il mio bambino!

La conversazione prosegue poi in francese. Il padre, incredibilmente preoccupato, chiede al figlio se sta bene e quanto gravi sono i suoi problemi, aggiungendo che stava per prendere un aereo per Los Angeles quando ha letto dell'accaduto. A quel punto un confuso xQc gli chiede "Perché?", ricevendo in risposta "Perché ti voglio bene!".

Lo streamer ha infine chiuso la conversazione spiegando che sapeva benissimo cosa stava facendo quando ha perso il milione di dollari al torneo di Poker e ha invitato il padre a smettere di informarsi online. Da allora, xQc non è più tornato sull'argomento ed ha evitato di commentare l'accaduto.