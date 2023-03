xQc contro Twitch: perché Neymar Jr può streammare il gioco d'azzardo?

Quella del gioco d'azzardo è una questione molto delicata che Twitch cerca di limitare il più possibile sui suoi schermi digitali. Tecnicamente, la piattaforma viola non consente la trasmissione di contenuti di questa tipologia, eppure in queste ore Neymar Jr - sì, proprio il calciatore del Paris Saint-Germain - lo ha fatto rimanendo impunito.

Félix Lengyel, meglio noto al grande pubblico e ai suoi 12 milioni di follower come xQc, non è riuscito a trattenere tutto il suo disappunto quando, grazie alla segnalazione di un suo spettatore, ha scoperto che Neymar Jr era intento a puntare migliaia di dollari su Blaze mentre si trovava tranquillamente in diretta. Lo streamer ritiene che Twitch non dovrebbe assolutamente permetterlo, dal momento che i contenuti del calciatore brasiliano violerebbero i nuovi regolamenti della piattaforma - regolamenti che tempo addietro sono invece stati applicati alla lettera quando a streammare gioco d'azzardo sono stati proprio xQc e altri colleghi come Trainwrecks.

Secondo alcuni dei suoi seguaci, Neymar Jr sarebbe stato risparmiato poiché la piattaforma sulla quale stava scommettendo non è citata apertamente nel regolamento di Twitch, ma xQc ha fatto notare che dovrebbe essere vietata qualsiasi forma di gioco d'azzardo, indipendente dal sito sul quale si scommette. Secondo altri utenti, il calciatore sarebbe stato risparmiato poiché si trovava in Brasile, dunque fuori dagli Stati Uniti d'America, ma xQc ha smontato anche quest'altra teoria ricordando che, quando è stato bannato lui, trasmetteva dal Canada.

Lo streamer canadese - il più seguito del mondo su Twitch nel 2022 - ha particolarmente a cuore la questione: poco meno di un anno fa, xQc ha dichiarato apertamente di essere dipendente dal gioco d'azzardo dopo aver perso quasi 2 milioni di dollari in un solo mese.