Xseed annuncia la line-up per il PAX East: c'è anche Granblue Fantasy Versus

Xseed Games ha annunciato la propria lineup per il PAX East 2020, che ha luogo da oggi 27 Febbraio fino al 1 Marzo al Boston Convention Center negli Stati Uniti. Si tratta di quattro titoli giocabili, anche piuttosto interessanti, tra cui Granblue Fantasy Versus su PlayStation 4.

Si tratta di un picchiaduro basato sulla trama e con i personaggi del JRPG Granblue Fantasy appunto, un titolo molto godibile anche se non basta a farlo entrare di diritto nell'Olimpo dei fighting game. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Granblue Fantasy Versus.

Gli altri giochi presenti in forma giocabile al PAX East saranno Rune Factory 4 su Nintendo Switch, Ys: Memories of Celceta su PlayStation 4 e Sakuna: Of Rice and Ruin su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il primo è il nuovo capitolo del farming-adventure ambientato in un mondo fantasy, con tante novità tra cui la Newlywed Mode, che esplorerà addirittura la vita matrimoniale. Il secondo è un nuovo episodio della saga di Ys, che su PlayStation 4 sarà doppiato anche in inglese, e arriverà nel corso del 2020. L'ultimo è un action-sidescroller che combina elementi simulativi e crafting basato sulla mitologia giapponese, anch'esso atteso nel 2020 su PS4, Switch e PC.