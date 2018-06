XSEED Games porterà Freedom Planet Switch e Senran Kagura Burst Re:Newal all'E3

XSEED Games e Marvelous Games hanno confermato la propria presenza all'E3 di Los Angeles: le due etichette porteranno in fiera una serie di titoli in arrivo su tutte le principali piattaforme nel corso del 2018.

La line-up XSEED/Marvelous include Fate/Extella Link (PS4/Vita), Freedom Planet per Nintendo Switch, Gal Metal per Nintendo Switch, Gungrave VR per PlayStation VR, Sakuna Of Rice and Ruin (PS4/PC) e infine Senran Kagura Burst Re:Newal per PlayStation 4 e PC.

Con ogni probabilità durante l'E3 scopriremo anche le date di uscita dei videogiochi citati, attualmente previsti in Occidente per un generico 2018. Non sono esclusi potenziali annunci a sorpresa, restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti in merito.