Xuan-Yuan Sword 7 arriva in Occidente: il GDR ha una data di lancio su PS4 e Xbox One

A conferma della precedente indicazione sull'uscita a settembre di Xuan-Yuan Sword 7, gli editori di Estasiasoft si riaffacciano sui social per annunciare anche la data in cui sarà possibile immergersi nelle atmosfere del nuovo action ruolistico di Softwar e Yooreka su PlayStation 4 e Xbox One.

La prima trasposizione europea e nordamericana di questa ormai storica serie GDR ispirata alla mitologia e al folklore cinese, purtroppo, non supporterà la lingua italiana ma proporrà soltanto dei sottotitoli in lingua inglese, tedesco, spagnolo, francese e russo.

Il titolo ci proietta nelle atmosfere dell'Antica Cina per spronarci a combattere nei panni del guerriero Taishi Zhao, un eroe chiamato a difendere la sua famiglia dalla minaccia incombente di un attacco ordito dai suoi nemici.

Come rimarcato da Softstar e Yooreka nel nuovo video gameplay, Xuan-Yuan Sword 7 promette di rifarsi ai soulslike e agli action adventure "alla Nioh" per dare modo ai fan del genere di esplorare liberamente una mappa di grandi dimensioni, con tante regioni da visitare e altrettanti avversari da passare sul filo della lama di Taishi. L'impianto ludico propone anche degli enigmi ambientali da risolvere con l'ausilio delle abilità, degli equipaggiamenti e delle armi acquisite col passare delle ore di gioco.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, informiamo tutti gli interessati che Xuan-Yuan Sword 7 sarà disponibile in Occidente a partire dal 30 settembre su PS4 e Xbox One, come pure su playStation 5 e Xbox Series X/S ma nella sola versione retrocompatibile. Sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su storia e gameplay di Xuan-Yuan Sword 7 a firma di Cristina Bona.