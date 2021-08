Xuan-Yuan Sword VII: l'action GDR arriva a settembre su PS4 e Xbox One

Tenendo fede alla parola data ai tanti appassionati di action GDR incuriositi dai video gameplay di Xuan-Yuan Sworkd VII, gli editori di Estasiasoft confermano che l'avventura ruolistica firmata da Yooreka sarà disponibile in Occidente a settembre su PS4 e Xbox One.

L'annuncio della finestra di commercializzazione ufficiale di Xuan-Yuan Sword VII s'accompagna, purtroppo, alla conferma del mancato supporto alla lingua italiana per la versione occidentale, che difatti proporrà soltanto dei sottotitoli in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Xuan-Yuan Sword VII sancisce l'approdo in Europa e Nord America di questa serie estremamente popolare in Cina e nei Paesi asiatici. Il titolo ci proietta nelle atmosfere dell'Antica Cina per farci indossare i panni dello spadaccino Taishi Zhao, un guerriero chiamato a proteggere la sua famiglia dalla minaccia incombente di un attacco ordito dai suoi avversari.

Sul fronte del gameplay, l'esperienza promessa dai team di Softstar e Yooreka si rifà ai soulslike e agli action "alla Nioh", con una grande mappa esplorabile liberamente e suddivisa in regioni piene di nemici da fronteggiare e di enigmi da risolvere con l'ausilio di equipaggiamenti, abilità e armi sempre più avanzate. Se volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Xuan-Yuan Sword 7.