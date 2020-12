Xuan-Yuan Sword VII arriva su PS4 in Europa a febbraio 2021, annunciato per Xbox One

Inizialmente previsto al lancio nel Vecchio Continente nel corso del 2020, i vertici di Softstar Entertainment, DOMO Studio e Yooreka Studio hanno confermato che la versione PlayStation 4 di Xuan-Yuan Sowrd VII sarà pubblicata in Europa a febbraio 2021.

Xuan-Yuan Sword VII si presenta come un frenetico action-GDR ambientato nell'antica Cina. Vestendo i panni dell'abile spadaccino Taishi Zhao dovremo affrontare un'appassionante avventura segnata da un destino tragico: destreggiandoci tra un pericolo e l'altro, il nostro compito sarà quello di proteggere la nostra famiglia dai nostri minacciosi avversari. Sotto il profilo del gameplay, la produzione è accostabile a diversi dei souls-like che hanno esordito nel corso degli ultimi anni, primo fra tutti Nioh di Team Ninja.

Il titolo è stato pubblicato globalmente su Steam ed esclusivamente in Asia in versione PS4 lo scorso 29 ottobre, ed arriverà quindi in formato console durante il prossimo anno anche in USA e UK (non è quindi attualmente prevista la traduzione in italiano). Gli sviluppatori hanno anche confermato l'arrivo di una versione Xbox One del titolo, ma al momento non possediamo informazioni particolarmente dettagliate per quanto riguarda eventuali contenuti inediti e data di lancio.

Xuan-Yuan Sword VII ha segnato il ritorno della longeva serie nata addirittura nel 1990: per scoprire tutti gli ulteriori dettagli riguardo al titolo vi rimandiamo al nostro approfondimento a cura di Cristina Bona.