Xuan-Yuan Sword VII: esplorazione e combattimenti nel trailer dell'action GDR

Il team di sviluppo di Softstar e gli editori di Eastasiasoft ci reimmergono nelle atmosfere di Xuan-Yuan Sword VII con un video gameplay che ci aiuta a familiarizzare con i contenuti, i personaggi e gli scenari di questo intrigante action ruolistico ambientato nell'antica Cina.

Nel filmato, gli autori di questa ormai storica serie danno modo al pubblico occidentale di conoscere Taishi Zhao, l'abile spadaccino da interpretare per aiutarlo a proteggere la sua famiglia dalla minaccia rappresentata dai suoi avversari.

Pur essendo l'esponente di una delle saghe videoludiche più conosciute in Asia, Xuan-Yuan Sword 7 sarà il primo capitolo ad approdare in Europa e Nord America, da qui l'impegno profuso da Softstar Entertainment nel confezionare questi video che descrivono brevemente l'esperienza da vivere nei panni di Zhao.

Sotto il profilo del gameplay, il titolo punta a solleticare la curiosità dei fan di soulslike e di action GDR "alla Nioh" calandoli in un mondo di gioco pieno di aree da esplorare, di nemici da abbattere e di enigmi ambientali da risolvere per avere accesso ad elementi di equipaggiamento sempre più potenti. A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale della versione occidentale di Xuan-Yuan Sword VII, prevista per questa estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Intanto, date un'occhiata all'ultimo video e, qualora ve la foste persa, alla nostra anteprima di Xuan-Yuan Sword 7.