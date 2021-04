Xuan-Yuan Sword VII: il GDR ambientato nell'antica Cina esce in estate su PS4 e Xbox One

Originariamente prevista al lancio nel febbraio di quest'anno, la trasposizione occidentale di Xuan-Yuan Sword VII sarà disponibile in estate su PlayStation 4 e Xbox One: ad annunciarlo è l'editore Eastasiasoft mostrando delle scene di gioco inedite dell'action GDR con un nuovo video.

La versione europea e nordamericana dell'avventura ruolistica ambientata nell'antica Cina vanterà i medesimi contenuti dell'edizione asiatica e sarà sottotitolata in inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo (e quindi non in italiano), con un'edizione fisica per collezionisti che sarà distribuita da Maximum Games.

Il Community Manager di Eastasiasoft Joshua M. French accompagna l'annuncio della finestra di lancio occidentale del GDR spiegando che "la serie di Xuan-Yuan Sword rappresenta da sempre una parte colossale dell'industria videoludica cinese, ma stranamente non è mai riuscita a raggiungere i mercati occidentali. Il nostro obiettivo è perciò quello di porvi rimedio con Xuan-Yuan Sword 7, un progetto che riteniamo essere il perfetto punto d'ingresso per qualsiasi fan di giochi action intrisi di elementi ruolistici, in particolar modo per chi ama l'antropologia e la mitologia".

Se volete saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Xuan-Yuan Sword VII a firma di Cristina Bona, con tutte le anticipazioni sulle dinamiche di gameplay, sull'esperienza narrativa e sull'impianto tecnico di questo titolo in procinto di approdare in Europa e Nord America.