Xuan-Yuan Sword VII: primo video gameplay dell'action GDR in arrivo su PC e PS4 nel 2020

Dopo averne confermato lo sviluppo nel corso dell'ultima edizione del Tokyo Game Show, gli autori di SOFTSTAR Entertainment confermano di essere ancora al lavoro sull'action ruolistico Xuan-Yuan Sword VII e di volerlo lanciare su PC e PS4 nel corso del 2020.

Contrariamente a quanto annunciato durante il TGS 2019, però, il progetto non vedrà la luce su Xbox One o almeno questa è l'indicazione fornita dagli sviluppatori cinesi nel nuovo trailer confezionato per mostrare il sistema di combattimento e il comparto grafico dell'opera.

Con Xuan-Yuan Sword VII, i ragazzi di SoftStar attingeranno a piene mani dalla mitologia e dalla storia millenaria della Cina per dare forma a un'avventura intrisa di mistero e di battaglie all'arma bianca. Il nostro compito sarà quello di indossare i panni di Taishi Zhao e di aiutare questo forgiatore di spade a intraprendere un lungo viaggio per salvare la sua amata famiglia dopo essere stato coinvolto in un tragico evento.

Sotto il profilo delle meccaniche di gioco spicciole, la nuova fatica ARPG di SoftStar sembra riallacciarsi all'esperienza soulslike di titoli come Nioh 2 e alla progressione ruolistica di Gothic (avete saputo dello sviluppo di Gothic Remake?) per offrirci l'opportunità di esplorare delle ambientazioni sempre più cupe nella speranza, così facendo, di acquisire i poteri e le abilità necessarie a portare a termine la missione prefissata.