Xur: cosa vende e dove si trova nel weekend del 22 dicembre di Destiny 2

Diciamocelo apertamente: Xur non è proprio un campione di simpatia, ma la puntualità del suo negozio e la professionalità che accompagna le sue "offerte" ne fanno un amico di tutti i Guardiani di Destiny 2 che desiderano fronteggiare le orde aliene della Stagione della Forgia sfoggiando nuove armi e armature Esotiche.

Nella seconda settimana dell'evento a tema natalizio del kolossal FPS di Bungie, il nostro negoziante di fiducia ci attenderà a braccia e tentacoli aperti nell'angolo più buio e umido dell'Hangar della Torre e vi rimarrà fino al prossimo reset delle attività settimanali di Destiny 2, previsto per martedì 25 dicembre alle ore 18:00 italiane.

Cosa vende Xur nel corso di questo weekend, allora? Se non volete rischiare di beccarvi il raffreddore venusiano inalando i fumi al plasma delle astronavi parcheggiate nell'Hangar, eccovi una veloce panoramica degli oggetti offerti da Xur:

Sicura Eonica | Guanti Lunghi per Titani| 23 frammenti leggendari

| Guanti Lunghi per Titani| 23 frammenti leggendari Senza Pietà | Fucile a Fusione Esotico | 29 frammenti leggendari

| Fucile a Fusione Esotico | 29 frammenti leggendari Velo dell'Apoteosi | Casco per Stregoni | 23 frammenti leggendari

| Casco per Stregoni | 23 frammenti leggendari Radar Zuccone | Casco per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Senza nulla togliere al quartetto di armi e armature dell'offerta settimanale di Xur, però, l'oggetto più importante in vendita presso il nostro commerciante digitale di fiducia è certamente rappresentato dall'Engramma Predestinato che, per la cifra irrisoria di 97 frammenti leggendari, garantisce l'acquisizione di un elemento di equipaggiamento Esotico non ancora sbloccato dal nostro Guardiano nell'universo sparatutto di Destiny 2.