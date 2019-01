Xur di Destiny 2: dove si trova e cosa vende nel weekend dell'11 gennaio

Nonostante gli scossoni causati dal divorzio tra Bungie e Activision, l'impescrutabile sguardo di Xur non tradisce alcuna emozione. Il venditore di equipaggiamenti Esotici, infatti, non ha tempo di versare lacrime al metano liquido (adora i cibi piccanti) e ritorna nell'universo di Destiny 2 con nuove offerte.

In previsione dei cambiamenti che dovrebbero avvenire nella dimensione sci-fi di Destiny 2 in virtù della ritrovata indipendenza di Bungie, quel volpone alieno di Xur decide saggiamente di non allontanarsi dall'hub centrale dei Guardiani e di riaprire il suo bazaar itinerante in un tranquillo angolino dell'Hangar della Torre.

Corona delle Tempeste | Casco per Stregoni | 23 frammenti leggendari

Coniglio di Giada | Fucile da Ricognizione Esotico | 29 frammenti leggendari

Spallacci Zanna della Sventura | Guanti Lunghi per Titani | 23 frammenti leggendari

Spina del Giovane Ahamkara | Guanti Lunghi per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Anche grazie agli Engrammi Predestinati, Xur conta di fare incetta di Frammenti fino al prossimo reset delle attività settimanali previsto per il 15 gennaio.

Chissà, magari l'aria di novità (e di autentica felicità) che si respira negli studi della software house di Bellevue comporterà dei cambiamenti anche alla routine del commerciante più puntuale del Sistema Solare.