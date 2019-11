Yaga The Roleplayng Folktale è il nuovo gioco di ruolo di Evil Genius e Breadcrumbs

Yaga: The Roleplayng Folktale è il nuovo gioco di ruolo pubblicato da Evil Genius in collaborazione con Breadcrumbs Interactive e uscito in esclusiva temporale per Apple Arcade e successivamente approdato su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch.

Yaga è ambientanto nel mondo del folklore slavo in cui Ivan, un fabbro con un solo braccio e incredibilmente sfortunato, dovrà affrontare le missioni affidategli dallo Zar in persona. Durante le sue avventure sarà accompagnato dalla misteriosa strega Baba Yaga che veglierà sul suo destino e lo aiuterà negli epici scontri contro i mostri e le leggende nefaste delle culture dell'est. Il sistema di forgiatura permetterà ad Ivan di creare un vasto arsenale di armi e strumenti utili per sopravvivere in un oscuro immaginario fatto di superstizioni pagane e strane creature. Inoltre i giocatori potranno scoprire diverse combinazioni di talismani e oggetti magici che incrementeranno le capacità dello sfortunato fabbro.

Yaga: The Roleplayng Folktale è gia disponibile all'acquisto su PC (Epic Games Store), Xbox One, PlayStation 4 e Switch e Apple Arcade. In attesa della nostra recensione vi lasciamo al trailer di lancio.