Yakuza 0, Kiwami 1 e 2 gratis nel weekend su Xbox One per gli abbonati Gold

Avete una Xbox One e un abbonamento a Live Gold, ma non sapete a cosa giocare questo weekend? La serie Yakuza vi ha sempre incuriositi, ma non avete mai avuto modo di giocarci per scoprire se fa per voi? Buone notizie, è arrivato il vostro momento!

S'è instaurato un rapporto speciale tra SEGA e Microsoft, e mentre si continua a vociferare di una possibile acquisizione della prima da parte della seconda, le due aziende hanno unito le forze in occasione de Free Play Days, iniziativa ricorrente di Xbox Store: da oggi 1 ottobre fino a domenica 4 ottobre tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate possono giocare gratis a Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Xbox One e Xbox One X. Nel corso del periodo programmato tutti e tre i giochi godranno di un forte sconto, grazie al quale potranno essere acquistati, rispettivamente, a 11,99 euro, 13,99 euro e 13,99 euro. Potete approfittarne dirigendovi a questo indirizzo. Ricordiamo inoltre che sono tutti disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass.

Si tratta senza dubbio di un antipasto perfetto in vista di Yakuza: Like a Dragon, nuovo capitol odella serie che nell'ambito della prossima generazione di console sarà un'esclusiva temporale Xbox Series X/S.