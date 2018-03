Yakuza 0 potrebbe ricevere un sequel; nuove informazioni su Yakuza Shin

Nel corso di un evento dedicato asvoltosi al Gallery Nucleus di Alhambra, in California, il produttore della serie Daisuke Sato ha avuto modo di parlare del futuro della serie.

Innanzitutto, ha rivelato che Yakuza 0 è un episodio molto amato, non solo dai giocatori, ma anche dagli stessi sviluppatori. L'idea di realizzare un sequel sta circolando all'interno del team già da un po' di tempo, ma purtroppo Sato si è solo limitato a stuzzicare la nostra fantasia senza specificare se lo sviluppo è stato avviato o almeno programmato. Questo eventuale Yakuza 0-2 sarebbe ambientato tra i fatti raccontati in Yakuza 0 e nel primo capitolo della serie.

Il produttore ha poi avuto modo di parlare del misterioso Shin Yakuza, progetto confermato già l'anno scorso ma del quale non sappiamo molto. A tal proposito, si è limitato a dire che in questo gioco verranno incluse nuove location da visitare e che sarà ambientato dopo i fatti narrati in Yakuza 6: The Song of Life. Il protagonista sarà un certo Ichiban Kasuga, un uomo completamente differente da Kazuma Kiryu. A differenza di quest'ultimo, che già aveva una posizione e il supporto di alcuni amici, Ichiban non ha né soldi né compagni su cui contare. Si trova nel punto più basso della gerarchia Yakuza, e la storia ruoterà sulle sue origini. Kazuma è stoico, mentre Ichiban è emotivo e molto schietto.

Intanto, questa mattina SEGA ha annunciato che Yakuza Kiwami 2, remake del secondo episodio della saga, arriverà in Europa il 28 agosto e ha pubblicato un nuovo trailer.