Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Valkyria Chronicles 4 annunciati per PC

Una grande novità per i giocatori PC arriva dall'E3 2018 di Los Angeles. Nel corso dell'evento PC Gaming Show, SEGA ha infatti annunciato che l'apprezzata serie di Yakuza farà il suo esordio assoluto su Personal Computer.

Più precisamente, saranno Yakuza 0 e Yakuza Kiwami a fare il proprio debutto su PC, abbandonando così lo stato di esclusiva PlayStation 4. Entrambi i giochi sono già disponibili per il pre-order. Ad affiancare i due action game ci sarà anche Valkyria Chronicles 4, già annunciato in precedenza per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento, non sono state diffuse le date di lancio dal publisher.

Siete soddisfatti di questo annuncio? Continuate a seguirci per le prossime novità da Los Angeles.