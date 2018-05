Yakuza 3 per PlayStation 4: primo trailer e poster ufficiale

SEGA of Japan ha pubblicato il primo trailer e il poster ufficiale di Yakuza 3 per PlayStation 4, edizione rimasterizzata del titolo omonimo in arrivo in Giappone durante l'estate.

Il video (che trovate in calce alla notizia) permette di dare un primo sguardo alle migliorie tecniche di questa riedizione, che potrà contare sul supporto per la risoluzione 1080p e 60 fps, nessuna conferma su eventuali migliorie per PlayStation 4 Pro.

Yakuza 3 uscirà su PlayStation 4 il 9 agosto in Giappone e sarà seguito da Yakuza 4 (autunno) e Yakuza 5 (primavera 2019). Al momento purtroppo SEGA non ha annunciato nulla riguardo la possibilità di vedere le remastered in Europa e Nord America, restiamo quindi in attesa di comunicazioni.

Yakuza 6 The Song è Life è disponibile dallo scorso mese di aprile nel nostro paese, Yakuza Kiwami 2 arriverà in Italia il prossimo 29 agosto.