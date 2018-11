Yakuza 4 HD: disponibili nuovi Screenshot del Gioco per Playstation 4

Nel corso del mese di Maggio, SEGA ha annunciato la pubblicazione di una versione rimasterizzata del quarto capitolo dell'apprezzata serie Yakuza. Il titolo sarà disponibile per Playstation 4 e Playstation 4 Pro.

La data di pubblicazione di Yakuza 4 HD è attualmente fissata per il 17 Gennaio 2019, in Giappone. La Software House nipponica ha già annunciato che il Gioco, insieme alle nuove edizioni di Yakuza 3 e Yakuza 5, arriverà anche in Occidente. Tuttavia, la data d'uscita per il mercato europeo non è ancora stata resa nota.

Non mancano tuttavia ulteriori informazioni sul progetto. SEGA ha infatti pubblicato, a fine Ottobre, un Trailer di debutto per la versione Playstation 4 di Yakuza 4 HD, nel quale venivano presentate le novità grafiche e stilistiche apportate al Titolo in occasione della sua riedizione. Tra i miglioramenti, sono da segnalare una maggiore fluidità delle animazioni ed un aggiornamento del comparto audio. Inoltre, vi segnaliamo che sono stati da poco resi noti numerosi screenshot di Yakuza 4 HD. Le nuove immagini del gioco sono circa una trentina, potete visualizzarle integralmente a questo link. Che cosa ve ne pare? Questa nuova versione per Playstation 4 rappresenta sicuramente un'occasione interessante per giocare, o rigiocare, l'opera di Toshihiro Nagoshi. La state aspettando?