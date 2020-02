Yakuza 5 Remastered disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio italiano

L’attesa è finita. Dopo aver annunciato questo bundle sei mesi fa, ci siamo, Yakuza 5 è scaricabile per tutti i possessori della versione digitale della Yakuza Remastered Collection su PlayStation Store!

Se hai già scaricato Yakuza Remastered Collection, per effettuare il download di Yakuza 5 Remastered, cerca Yakuza 5 Remastered nella sezione Non Installato’della tua library PS4. Puoi anche controllare la pagina dello store della The Yakuza Remastered Collection, il titolo è collocato in Extra o DLC. La nuova vita pacifica di Kazuma Kiryu come tassista senza pretese si interrompe improvvisamente quando la pace tra il clan Tojo e l'Omi Alliance si disintegra. Costretto a fare nuovamente i conti con il suo passato, il Dragone di Dojima riscende negli inferi criminali per proteggere coloro a cui tiene molto. Kiryu. Akiyama. Saejima. Shinada. Haruka. Le loro vite si intrecciano, segui la loro avventura nel ventre corrotto della malavita per prevenire una guerra sul territorio.

Per celebrare il lancio e la presenza della serie Yakuza 0-6 tutta disponibile su PlayStation 4 (Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, e Yakuza 6: The Song of Life), è stato reso disponibile un tema dinamico che presenta l’iconico tatuaggio del protagonista Kazuma Kiryu, disponibile gratuitamente per tutti i possessori della The Yakuza Remastered Collection! Collezionisti prendete nota: una versione fisica della Yakuza Remastered Collection è disponibile presso alcuni retailer selezionati.