Yakuza 6 sta arrivando su PC e Xbox Game Pass: i requisiti di sistema

Mancano pochi giorni al lancio di Yakuza 6: The Song of Life su PC e Xbox One, fissato per il 25 marzo, un debutto reso ancor più memorabile dal fatto che l'ultima avventura del Dragone di Dojima sarà disponibile in Xbox Game Pass fin dal day-one.

Se la vostra intenzione è quello di giocarlo su PC, allora fareste bene a controllare i requisiti di sistema minimi e consigliati, appena svelati da SEGA attraverso il Microsoft Store. Le richieste minime sono leggermente superiori a quelli di Yakuza Kiwami 2, mentre la configurazione consigliata è molto simile.

Requisiti di sistema minimi

Obiettivo: Dettagli bassi a 1080p, 75% Render Scale

Sistema operativo: Windows 10 versione 18362.0 o successiva

Memoria RAM: 4 GB

Processore: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300

Grafica: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Spazio libero: 40 GB

Requisiti di sistema consigliati

Obiettivo: Dettagli alti a 1080p, 100% Render Scale

Sistema operativo: Windows 10 versione 18362.0 o successiva

Memoria RAM: 6 GB

Processore: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 2600

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB | AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

Spazio libero: 40 GB

Il vostro PC da gaming è pronto per Yakuza 6: The Song of Life? Ambientata tre anni dopo gli avvenimenti del quinto capitolo, la storia si apre con un. Un incidente di Haruka, tuttavia, sconvolge completamente i suoi piani. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Yakuza 6: The Song of Life