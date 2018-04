Yakuza 6, la guida agli esercizi della palestra RIZAP e quali cibi mangiare

I metodi attraverso cui è possibile potenziare il proprio personaggio nell’ultima avventura di Kazuma Kyriu sono innumerevoli. Uno tra questi è la palestra RIZAP, nella quale potremo seguire vari programmi di allenamento...

In questa guida, prenderemo in esame tutte le attività che Kazuma potrà svolgere nella palestra RIZAP, ed entreremo nel dettaglio di tutti i cibi che potrà mangiare in modo da massimizzare il guadagno di punti esperienza a seguito di ciascun esercizio.



La palestra RIZAP

Il gioco ci introdurrà alla palestra RIZAP e alle sue meccaniche nel corso della Substory We Are Committed To Results; tale Substrory è la numero 23. Nel corso della Substory, avremo modo di conoscere le meccaniche di base della palestra, nonché entrare in contatto con il nostro trainer personale; parlando con quest’ultimo, avremo modo di scegliere quale specifica attività d’allenamento avviare. Portare a termine determinate attività farà sì che riceviate esperienza bonus in specifiche statistiche.



Al termine dell’attività (dovrete eseguire due routines alla volta), il trainer vi darà dei suggerimenti riguardo all’alimentazione più adeguata da seguire in base agli esercizi che avete scelto. Sebbene non sia certo obbligatorio mangiare il cibo da lui suggerito, il quantitativo di esperienza bonus che ne otterrete non è affatto da sottovalutare.



Gli esercizi

Ogni esercizio affrontabile nella palestra RIZAP consiste in un semplice mini-gioco. Prima di entrare nel dettaglio di ciascun mini-gioco iniziale, ci teniamo a ribadire che ogni esercizio servirà a farvi accumulare esperienza in specifiche stats: le riconoscerete dalle icone accanto a ciascun esercizio.



Bench Press: l’esercizio in questione servirà ad aumentare le stat Strength e Spirit. Per completarlo con il più alto rank possibile, premete L1 e R1 più velocemente che potete ad ogni bench press.



Squats: l’esercizio in questione servirà ad aumentare le stat Spirit e Stregth. Per completarlo con il più alto rank possibile, dovrete premere cerchio quando la barra, scendendo, raggiunge l’area rossa.



Deadlifts: l’esercizio in questione servirà ad aumentare le stat Strenght e Agility. Per completarlo con il più alto rank possibile, dovrete premere cerchio più velocemente possibile per ogni deadlift effettuato.



Jump Squats: l’esercizio in questione servirà ad aumentare le stat Agility e Spirit. Per completarlo con il più alto rank possibile dovrete premere il tasto giusto al momento giusto, ovvero quando l’anello luminoso che comparirà a schermo, restringendosi, andrà a coincidere con il bordo esterno dell’immagine del tasto da premere.

Lat Pulldowns: l’esercizio in questione servirà ad aumentare le stat Spirit e Agility. Per completarlo con il più alto rank possibile dovrete L1 e R1 contemporaneamente quando la barra, scendendo, giunge in corrispondenza della prima area verde (non la rossa in mezzo, né la verde in fondo). A questo punto, la barra risalirà: dovrete premere nuovamente L1 e R1 contemporaneamente in corrispondenza dell’area rossa in cima.



Seated Row: l’esercizio in questione servirà ad aumentare le stat Agility e Strength. Per completarlo con il più alto rank possibile dovrete tenere premuto R1 e rilasciarlo in corrispondenza dell’area rossa



I cibi per massimizzare il risultato

Abbiamo già accennato ai suggerimenti forniti da Makuta, il trainer di Kazuma, riguardo ai cibi da mangiare per massimizzare i risultati ottenuti. Prima di fornirvi una lista di quali cibi corrispondano a quali suggerimenti, ci teniamo a specificare che il bonus d’esperienza si applica solo e unicamente al cibo che Kazuma mangerà dopo l’ultimo esercizio. In altre parole, se al primo tentativo sbaglierete cibo, azzeccare quello giusto al secondo tentativo non vi garantirà alcuna esperienza bonus: dovrete ripetere l'esercizio.

Di seguito, vi forniamo una lista dei suggerimenti, comprensiva dei relativi cibi e dei luoghi dove acquistare questi ultimi:

Dish That Contains Scallions: il cibo corrispondente a tale suggerimento è la Kotchori Salad, e può essere comprato da Yoronotaki, nella parte sud di Kamurocho.

Chicken, Breading But No Spices: il cibo corrispondente a tale suggerimento è il Wild Fried Chicken, e può essere comprato da Wild Jackson, nella parte ovest di Kamurocho.

Low In Sugar, High In Protein. Pack With Lobster: il cibo corrispondente a tale suggerimento è la Lobster Miso Soup, e può essere comprato da Sushi Gin, nella parte sud di Kamurocho.

Big Hit With The Kids. Juicy Meat Cooked On A Hot Iron Plate. About 300 Grams: il cibo corrispondente a tale suggerimento è la Wild Hamburg Steak 300g, e può essere comprato da Ikinari Steak, nella parte nord di Kamurocho.

Combine Veggies With Ginger: il cibo corrispondente a tale suggerimento è la Veggie-Filled Soup, è può essere comprato da Ringer Hut, al centro di Kamurocho.

Meat & Vegetables On A Skewer: il cibo corrispondente a tale suggerimento sono i Grilled Skewers, comprabili da Yoronotaki, nella parte sud di Kamurocho.

Meal That Offers A Lot Of Vegetable Protein: il cibo corrispondente a tale suggerimento è il Mapo Tofu, e può essere comprato da Osaka King, al centro di Kamurocho.

Rice Dish Topped With Lots Of Think Pork Slices: il cibo corrispondente a tale suggerimento è il Chashu Rice Bowl, e può essere comprato da Kyushu No.1 Star, nella parte est di Kamurocho.

Dish With Veggies And Pork. Cabbage Would Be Good: il cibo corrispondente a tale suggerimento è il Twice Cooked Pork, e può essere comprato da Osaka King, al centro di Kamurocho.

Bite-Sized Grilled Fish: il cibo corrispondente a tale suggerimento è il Smelt Fish with Roe, e può essere comprato da Yoronotaki, nella parte sud di Kamurocho.

Round Food That Comes With Cheese On Top: il cibo corrispondente a tale suggerimento è il Cheese And Spicy Fish Roe, e può essere comprato da Gindaco Highball Tavern, al centro di Kamurocho.