Yakuza 6: tutti i codici per sbloccare i personaggi del Clan Creator

Finalmente Yakuza 6 è disponibile anche in Europa dal 17 aprile, permettendo agli utenti PS4 di affrontare l'avventura conclusiva di Kazuma Kiryu. In questa guida vi elencheremo tutti i codici per il Clan Creator, così da ottenere i vari personaggi disponibili all'interno della modalità.

Il Clan Creator è una delle novità più interessanti introdotte in Yakuza 6, un nuovo mini-game che ci consente di creare il nostro Clan e di farlo lottare contro le altre bande nelle strade di Kamurocho. I combattimenti funzionano come in un gioco di strategia in tempo reale, con i vari personaggi controllati dall'intelligenza artificiale: il nostro compito, naturalmente, sarà quello di selezionare i lottatori da mandare in battaglia.

Le nostre probabilità di successo dipenderanno dai personaggi che decideremo di mandare in strada e dalla gestione del clan. Ogni lottatore è caratterizzato da particolari abilità che possono essere potenziate tra uno scontro e l'altro, rendendole sempre più efficaci. Di seguito vi elenchiamo tutti i codici a noi noti per aggiungere nuovi membri al proprio clan:

Yuji Nagata – NagataLockNagata

Kazuma Kiryu – S66X7BAQN4ECAEE9

Goro Majima – T2OMQ7FM5KBJPOUR

Tetsuya Naito – ELingobernable00

Kazuchika Okada – RainmakerMrOkada

Hiroshi Tanahashi – MisterTokyoDome0

EVIL – 0Banshee0Muzzle0

KUSHIDA – TheSupernovaRana

Toru Yano – BinwanProducer00

Satsuki – mystrymansatsuki

Daigo Dojima – the6thheadofTojo

Koumei -BLACKPANTSKOUMEI

Makoto Date – detectivemanDate

Katsuyori Shibata – shibataGotoSleep

Amon – 7R30M9ZDUH0MJIA1

Saejima – VRJR9A7SX9Z6MMTV

Onomichio – STRONGMACHINEDDT

Nakanashi0 – HERCULESCUTTER0

Daigo – M5BX0KQRSIELV19D

Makoto Date – UVHVD2H7WI95GHNL

New Japan – PURORESUNEWJAPAN

Koumei – NAPQWI70TVM124HA

Gedo – ITSTHEGEDOCLUTCH

Satsuki – PNJTEF9STVONK4U9

Taguchi – MasterofDropkick

Ishii – 00IshiiDriller00

FirebirdSplasher – Bushi

Joe (Raro) – HeaintNoJoeShmoe

Masao (Raro) – shouldertoleanon

Bartender Guy – AMasterbartender

Sodachi – BestCoachSodachi

Onomichio (Raro) – OHNOONOMICHIOKUN

Akiyama – AdreamingAkiyama

Akiyama 2 – 0INTHEREDAKIYAMA

Come potete notare, alcuni personaggi sono più rari di altri, mentre per uno stesso lottatore si può trovare una variante alternativa con statistiche e abilità diverse. I lottatori possono essere sbloccati inserendo il relativo codice nell'apposita sezione della Millennium Tower.

Dal momento che durante le lotte tra bande si possono guadagnare nuovi crediti da spendere in-game per potenziare Kazuma Kiryu, dedicarsi al Clan Creator rimane comunque una buona occasione per progredire nell'avventura principale. Nel caso vogliate consultare altre guide di Yakuza 6, sulle nostre pagine trovate la guida alla posizione di tutte le Safe Key di Kamurocho e la guida agli esercizi della palestra Rizap.