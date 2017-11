Yakuza 6: oltre 90 minuti di gameplay tratti dalla versione occidentale

ha ospitato un lungo livestream dedicato alla versione occidentale di, mostrandoci con l'occasione oltre 90 minuti di gameplay tratti dal gioco. In cima alla notizia vi abbiamo riportato la replica integrale della diretta.

Il video ci permette di dare un'occhiata più approfondita alla versione occidentale del gioco, mostrandoci le varie attività disponibili nel quartiere a luci rosse di Kamurocho (ispirato a Kabukicho, un quartiere reale di Tokyo). Tra un combattimento e l'altro, possiamo vedere Kazuma Kiryu passeggiare per le strade del quartiere, prendere parte a un Karaoke, a una partita di freccette e a tutta una serie di mini-game secondari disponibili all'interno della città.

Ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life arriverà in Occidente su PlayStation 4 il 20 marzo 2018. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.