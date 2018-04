Yakuza 6: posizione e cibo preferito di tutti gatti randagi di Kamurocho e Onomichi

Trovare ogni gatto in Yakuza 6 potrebbe provarsi un’impresa titanica. Sparsi per le due città, infatti, potrete trovare ben 19 randagi, ciascuno dei quali dovrà essere nutrito in modo da guadagnarne la fiducia. In questa guida, entreremo nel dettaglio di ciascun felino. Vedremo dove e come trovarli, nonché il cibo più adatto a ciascuno di loro.

Il Nyan Cat Cafe

Il ritrovamento dei gatti è legato a un luogo particolare: il Nyan Cat Cafe. Per imbattervi nella struttura in questione, tuttavia, non basterà proseguire con gli eventi della trama principale di Yakuza 6 The Song of Life: dovrete essere voi, nel corso delle vostre esplorazioni di Kamurocho, a trovarla.



Se tuttavia non è vostra intenzione esplorare ogni anfratto della città, potete seguire queste semplici indicazioni: per trovare il cafe, infatti, basterà recarsi in fondo alla Senryo Avenue, nella sezione est di Kamurocho. Dovrete entrare in un edificio e raggiungere il primo piano: vi troverete il Nyan Cat Cafe. Il luogo, un tempo rifugio di decine di gatti, è al momento totalmente desolato: starà a voi, dunque, riportare un po’ di popolazione felina all’interno del locale.



Dato che per convincere gatti randagi a fidarsi di Kiryu sarà necessario dar loro da mangiare, dovrete fare il pieno di cibo per gatti in varie location sulla mappa. Nello specifico, potrete acquistare cibo per gatti dai quattro “Poppo stores” di Kamurocho, nonché da Don Quijotte (a sud della mappa) e all’interno dello stesso Cat Cafe.



Le basi

Prima ancora di avviare la nostra missione di reclutamento felini, occorrerà tenere a mente una cosa: non basterà un solo incontro a far sì che un gatto diventi vostro amico; se dopo il terzo incontro con il gatto il cibo che gli avrete fornito non si sarà dimostrato sufficiente a rimpire la barra dell’amicizia, dovrete ricominciare tutto da capo. In questo senso, ci teniamo a ribadire quanto sia importante scegliere il giusto tipo di cibo per il giusto gatto.



Dove trovare i gatti randagi e cosa dar loro da mangiare

Eccoci giunti al vero e proprio elenco dei gatti randagi presenti nel gioco. Oltre a fornirvi i luoghi in cui sarà possibile trovarli, specificheremo anche quali siano i cibi preferiti da ciascun felino. Ve li riportiamo di seguito, in ordine alfabetico e divisi per area.

Nota Bene: essendo Yakuza 6 tradotto solamente in lingua inglese, i nomi dei cibi sono stati lasciati in questo idioma, così come li vedrete su schermo nel gioco completo.

Gatti di Kamurocho

Fuku: troverete Fuku lungo Showa Street e North Pink Street. Gradisce fresh tuna, miso crispy beef, cheese salmon paté cat food, homestyle chicken, e white fish and sardine cat food.

Kotetsu: potrete trovare Kotetsu intorno a Tenkaichi Alley. Gli piacciono bonito flake, cheese salmon paté cat food, homestyle chicken e miso crispy beef cat food.

Leon: potrete trovare Leon vicino alla Millennium Tower, subito fuori dal Sushi Zanmai e Wild Jackson. Gradisce bonito flake, homestyle chicken, cheese salmon paté cat food e fresh tuna cat food.

Maron: troverete Maron lungo Theatre Alley, al limite ovest di Theatre Square. Il micio gradisce homestyle chicken, cheese salmon paté cat food, miso crispy beef e white fish and sardine cat food.

Milk: troverete Milk a nord del Cat Cafe, in un piccolo vicolo. Gradisce fresh tuna, white fish and sardine cat food, bonito flake, e cheese salmon paté cat food.

Musashi: troverete Musashi a West Boulevard, Suppon Street o North Tenkaichi Street. Adora cibi come bonito flake, fresh tuna, homestyle chicken e miso crispy beef cat food.

Shizuku: potrete trovare Shizuku a sud del Nakamichi Alley, vicino al Club Sega. Al micio piacciono bonito flake, cheese salmon paté cat food, fresh tuna e white fish and sardine cat food.

Victoria: troverete Victoria al limite ovest di West Shicifuku Street. Le piacciono bonito flake, chees salmon paté cat food, fresh tuna e white fish and sardine cat food.

Viola: potrete trovare Viola nei dintorni di New Serana o fuori da Lullaby Mahjong. Le piacciono cibi come bonito flake, homestyle chicken e white fish and sardine cat food.



Gatti di Onomichi

Hime: troverete Hime fuori da Ropeway Station. Gradirà homestyle chicken, bonito flake, cheese salmon paté cat food e fresh tuna cat food.

Kari: troverete Kari fuori da Otafuku Prawn. Gradisce miso crispy beef, bonito flake, homestyle chicken e white fish and sardine cat food.

Koko: troverete Koko intorno all’Hana-no-Kubo safe. Gli piacciono white fish and sardine cat food, bonito flake, cheese salmon paté cat food, homestyle chicken e miso crispy beef cat food.

Kuro: troverete Kuro lungo il Jingai Ferry Dock. Gradisce cheese salmon paté cat food, miso crispy beef, bonito flake, e white fish and sardine cat food.

Mike: troverete Mike al limite ovest del Central Shopping District. Adora bonito flake, fresh tuna, cheese salmon paté cat food e miso crispy beef cat food.

Nana: troverete Nana fuori da La Pente e a First Hill. Le piacciono fresh tuna, bonito flake, cheese salmon paté cat food e miso crispy beef cat food.

Rin: troverete Rin fuori dai Navy Apartments, lungo West Shishudo Street. Gradisce fresh tuna, white fish and sardine cat food, bonito flake e cheese salmon paté cat food.

Shiro: troverete Shiro sulla strada a sud di Hana-no-Kubo, vicino a Kiko’s bar. Gli piacciono homestyle chicken, white fish and sardine cat food, bonito flake e fresh tuna cat food.

Tama: troverete Tama al cimitero (cemetery) della zona. Le piacciono cheese salmon paté cat food, bonito flake, fresh tuna e white fish and sardine cat food.

Tora: potrete trovare Tora intorno alla Ryunan Shrine. Gradisce miso crispy beef, cheese salmon paté cat food, fresh tuna e homestyle chicken cat food.