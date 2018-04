Yakuza 6: pubblicata la serie live action Stories of the Dragon The Legend of Kazuma Kiryu

SEGA ha pubblicato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6 The Song of Life: questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone.

Trattano della leggenda del Dragone di Dojima dal punto di vista di tre individui che hanno assistito al cambiamento della propria vita e risvegliato i propri dragoni grazie al tempestivo intervento di Kiryu e della sua intransigente forza morale. Ogni capitolo della serie è ispirato alle substorie che hanno luogo nella serie di Yakuza, incluse The Bouncer e Prodigal Son da Yakuza Kiwami, e Another Haruka da Yakuza 5.

I personaggi sono stati rivisitati diversi anni dopo il loro fatidico primo incontro con Kiryu e assistiamo ai cambiamenti avvenuti nelle loro vite da allora. Sia i fan di lunga data della serie, che i neofiti a cui vengono presentate le leggende di Kiryu per la prima volta, nutriranno un nuovo rispetto per il Dragone di Dojima dopo aver vissuto queste storie. Prova il finale della saga di Kiryu in prima persona quando Yakuza 6 The Song of Life sarà disponibile in Occidente il 17 aprile!