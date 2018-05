Yakuza 6 a quota 800.000 copie, i remaster sono pensati per il pubblico occidentale

In occasione di un recente livestream, il producer Toshihiro Nagoshi ha dichiarato che i remaster di Yakuza 3, 4 e 5 sono stati pensati per il pubblico occidentale, nonostante al momento siano stati confermati solo per il Giappone. Ottimi risultati per Yakuza 6, giunto a oltre 800.000 copie vendute.

Le edizioni rimasterizzate di Yakuza 3, 4 e 5 sono state svelate sull'ultimo numero di Dengeki PlayStation, con finestra di lancio prevista tra l'estate del 2018 e la primavera del 2019 in Giappone, senza fare alcun riferimento alle altre regioni al di fuori del territorio nipponico.

Come riportato da Jeuxvideo, però, Toshihiro Nagoshi ha spiegato che i suddetti remaster sono stati pensati per il pubblico occidentale, e in particolare per tutti quegli utenti che vogliono avvicinarsi alla saga per la prima volta. Sembrerebbe una conferma implicita dell'arrivo di Yakuza 3, 4 e 5 su PlayStation 4 anche in Occidente, ma per averne la completa certezza dovremo attendere l'annuncio ufficiale di SEGA.

Ad ogni modo, è notizia fresca anche il successo di Yakuza 6: dopo la pubblicazione in Europa e Nord America, infatti, l'ultimo capitolo delle avventure di Kazuma Kiryu è riuscito a superare il traguardo delle 800.000 copie vendute, a ulteriore conferma che il franchise può ritagliarsi una certa visibilità anche al di fuori del Giappone.