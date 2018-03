Yakuza 6 The Song of Life: 25 minuti di gameplay del nuovo gioco SEGA

Il canale YouTube PlayStation Underground ha pubblicato un nuovo video diche mostra ben 25 minuti di gameplay delle prime fasi del nuovo gioco, in arrivo in Europa ad aprile.

Nello specifico, il filmato si concentra sull'esplorazione di Kamurocho e delle varie attività commerciale, oltre che su alcune quest secondarie. Il filmato può contenere spoiler sulla trama e sulle meccaniche di gioco, se non volete anticipazioni su Yakuza 6 vi consigliamo quindi di non visualizzare il video che trovate in apertura.

Yakuza 6 The Song of Life sarà disponibile in Europa dal 17 aprile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, le prime recensioni internazionali sono positive e premiano L'Action RPG di SEGA, definendolo "la degna chiusura di una saga epica".