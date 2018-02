La demo di Yakuza 6: The Song of Life è ora disponibile anche in Occidente

ha appena pubblicato la versione dimostrativa dineieuropeo e nordamericano.

Se siete interessati, potete procedere al download direttamente accedendo al negozio dalle vostre PlayStation 4. Se invece siete dal web, potete aggiungere la demo alla vostra raccolta comodamente da questo indirizzo. Preparatevi però, poiché se le vostre connessioni non sono particolarmente prestanti, vi aspetta un download decisamente impegnativo. La demo, infatti, pesa ben 36,5 GB.

Questa la descrizione fornita sul PlayStation Store: "Che cosa saresti disposto a fare per la tua famiglia? Pensando di potersi tranquillamente risistemare, dopo un breve periodo trascorso in carcere, al suo ritorno Kazuma Kiryu scopre invece che la vita dei suoi cari è in serio pericolo".

Vi ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life debutterà in Occidente esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 17 aprile. Noi di Everyeye abbiamo già avuto modo di provarlo, e abbiamo realizzato questa video anteprima. La redazione di Edge, intanto, lo ha già recensito assegnandogli un ottimo voto pari a 8/10.