Yakuza 6 The Song of Life è disponibile da oggi in Europa

Dal 2005, Kazuma Kiryu, il Dragone di Dojima, una delle poche leggende della yakuza rimaste, ha superato ostacoli e controversie che avrebbero messo a dura prova anche gli uomini più tosti...

Ora, a 48 anni con una famiglia adottiva da proteggere, è arrivato alla fine della sua avventura. Vivi la conclusione della storia di Kiryu e scopri cosa è disposto a fare per la sua famiglia in Yakuza 6 The Song of Life, disponibile in versione fisica e digitale su PlayStation 4!

Se hai bisogno di rinfrescare la memoria sull’universo di Yakuza, visita il sito Yakuza Experience , che è stato appena aggiornato con il capitolo finale del fumetto interattivo di Yakuza ed i dettagli finali della timeline e le mappe dei personaggi.

Stories of the Dragon

Durante la sua avventura, la forza di Kiryu ha risvegliato i dragoni interiori di molti altri individui. Abbiamo fatto visita a tre persone la cui vita è cambiata dopo aver incontrato Kiryu in Yakuza Stories of the Dragon, una serie di cortometraggi girati a Tokyo, Giappone.

Il Clan di Kiryu ha bisogno di membri!

Yakuza 6 The Song of Life introduce il nuovissimo minigioco Clan Creator, dove Kiryu deve costruire il suo nuovo clan per combattere il clan JUSTIS. Avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per competere con le stelle del New Japan Pro Wrestling che dominano JUSTIS - Tetsuya Naito, Kazuchika Okada e Hiroshi Tanahashi. Fortunatamente, Kiryu può partire all’attacco chiamando potenti alleati al suo fianco come Goro Majima, Taiga Saejima, Shun Akiyama e Makoto Date!