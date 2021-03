Yakuza 6 The Song of Life gratis con Xbox Game Pass: ora disponibile su console e PC

Tra le nuove uscite di marzo 2021 per PC e console Microsoft, troviamo anche il capitolo conclusivo dell'epopea che ha visto protagonista il Drago di Dojima.

Come promesso da SEGA, Yakuza 6: The Song of Life è infatti disponibile da oggi - giovedì 25 marzo - su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Questo debutto all'interno dell'ecosistema videoludico a firma Microsoft si accompagna all'ingresso istantaneo del gioco nel catalogo di titoli disponibili per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Sin da ora, dunque, gli utenti che usufruiscono del servizio verdecrociato potranno immergersi nel titolo senza costi aggiuntivi. Per gli utenti PC, segnaliamo i dettagli relativi ai requisiti minimi e consigliati per Yakuza 6: The Song of Life.



Esordita nel 2018, la produzione SEGA vede i giocatori tornare a vestire i panni di Kazuma Kiryu, impegnato in un nuovo tentativo di ritirarsi ad una vita di pace. Il suo intento dovrà però scontrarsi con la misteriosa scomparsa di Haruka, la figlia adottiva affidata alle cure di un orfanotrofio. Sulle sue tracce, l'uomo ormai maturo farà ritorno a Kamurocho, dove lo attendono due notizie sconvolgenti, che lo spingeranno a trasferirsi nella città costiera di Onomichi, nella prefettura di Hiroshima. Anche qui, tuttavia, la Yakuza lo attende.