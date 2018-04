Yakuza 6 The Song of Life: longplay in diretta su Twitch domani 17 aprile alle 21:00

Ci siamo quasi. Dopo tanta attesa, domani Yakuza 6: The Song of Life approderà sulle PlayStation 4 dei giocatori europei. Quale miglior modo di accoglierlo se non con un bel longplay?

Domani 17 aprile a partire dalle ore 21:00 la redazione giocherà al titolo sul canale Twitch di Everyeye, muovendo assieme a voi i primi passi in quello che è a tutti gli effetti uno dei capitoli più importanti della serie. Yakuza 6: The Song of Life porta a compimento l'arco narrativo di Kazuma Kyriu, rimanendo fedele alla tradizione del franchise senza però mancare di apportare alcune interessanti novità.

Per l'occasione, i membri della redazione risponderanno a tutte le vostre domande al riguardo. Vi invitiamo, a tal proposito, ad iscrivervi al canale Twitch, azione indispensabile per poter interagire con gli altri membri della comunità di Everyeye in chat e per porre le domande alla redazione. L'iscrizione, inoltre, vi permetterà di ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela.

Vi ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life sarà disponibile all'acquisto a partire da domani 17 aprile esclusivamente su PlayStation 4. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la recensione del nostro Francesco Serino, che lo ha premiato con un ottimo 8,7.