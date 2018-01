Yakuza 6 The Song of Life: un lunghissimo video gameplay tratto dalla versione occidentale

Negli scorsi giorniha pubblicato un nuovo video dedicato a, tratto dalla versione in lingua in inglese che debutterà dalle nostre parti tra meno di due mesi.

Il lungo filmato vanta la partecipazione dei produttori della localizzazione, Sam Mullen e Scott Strichart. I due giocano per circa un'ora a Yakuza: Kiwami, remake del primo capitolo già disponibile in Occidente, mentre la sessione di gameplay dedicata a Yakuza 6: The Song of Life prende il via dopo circa un'ora e cinque minuti. I due hanno specificato che il mini-gioco sexy non sarà tagliato dalla versione occidentale, a differenza dei marchi delle scarpe, che per un problema di licenza saranno invece assenti. Il gameplay è piuttosto vario, e spazia dai mini-giochi dedicati a Puyo Puyo e Virtua Fighter 5, fino alla classica azione alla quale ci ha abituati la serie, con Kazuma Kiryu in giro per il distretto di Kamurocho.

Yakuza 6: The Song of Life, già acquistabile in Giappone dal dicembre del 2016, approderà in Occidente esclusivamente su PlayStation 4 (con supporto a PlayStation 4 Pro) il 20 marzo 2018. Recentemente il titolo si è mostrato in un trailer interamente dedicato ai mini-giochi. Il team di sviluppo è attualmente al lavoro su un nuovo progetto legato alla serie, ma non è ancora pronto per svelarlo ufficialmente.